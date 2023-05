‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “I Friedkin non devono lasciarsi scappare Mourinho”

Gianluca Lengua (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Mi aspetto Smalling in campo a Firenze perché deve recuperare minuti in vista della finale. Se il Psg chiamasse Mourinho, lui non avrebbe problemi ad andare via ma non credo che i parigini farebbero uno sgarbo del genere ai Friedkin. La società farebbe un errore enorme a lasciarsi scappare Mourinho. Devono prolungargli il contratto perché è l’unico che è riuscito a tenere in mano la piazza e a gestire i calciatori che a Roma non è mai facile. Dybala deve fare di tutto per cercare di dare il suo contributo in finale anche se da partita in corso".