‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Dybala aveva 40′ nelle gambe. Ha fatto il furbo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Da quando è mancato la squadra è venuta meno. È un grande campione, vedremo cosa farà al Mondiale, credo avrà il suo spazio, ma non da subito visto l'infortunio. Questo è un periodo anomalo, sono curioso di capire la Roma come si muoverà a gennaio: non credo ci siano buone notizie su Wijnaldum. La favorita al Mondiale per me è il Brasile".