‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Con Zaniolo l’interrogativo è sullo stato fisico”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Parliamo tutti i giorni di Zaniolo: basta! Lasciamolo giocare ed esprimersi come sa fare. Non possiamo andare avanti con Zaniolo sì, Zaniolo no. SE poi lunedì non segna, ricominciamo. E' prematuro osannarlo dopo la partita con il Bodo. La Roma adesso deve puntare a vincere la Conference League, perché è alla sua portata e bisogna pensare al gruppo non al singolo. La Roma ha l'obiettivo di vincere la Conference League, mentre la Lazio vuole superare la Roma: sono questi gli obiettivi delle romane. Se la Roma vince contro il Napoli, si candida a prendersi il quinto posto, non è una partita semplice, quella della Lazio è più semplice".