‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Ci si deve aspettare di più da Mourinho”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mkhitaryan è una carriera che non è continuo. E’ anche colpa di Mourinho se alcuni giocatori non rendono Tutti si aspettavano di più dalla Roma. L’ultima partita di Kumbulla in nazionale, non ha fatto toccare palla a Lewandowski. Che in Italia non sia in grado di fare un minuto in campionato, mi sembra eccessivo. Mourinho è una certezza, ma non buttiamo via tutte le situazioni singole e collettive. Che non passi solo il messaggio che c’è da aspettarsi di più dalla Roma. Ci si deve aspettare di più da Mourinho”.