‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Andrà avanti la Roma, non si discute su questo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zaniolo è un azzardo in rapporto a quanto costa. Viene da due infortuni pazzeschi ma non si sa se è guarito mentalmente. Quest’anno male, colpa degli infortuni ma se così non fosse, Nicolò costa. Non credo che costi sotto i 30 milioni”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il match di stasera sembra essere Real Madrid-Roma da come la stiamo presentando, colpa della partita d’andata. Rispetto quella rosa il Bodo ha cambiato molto e si è indebolito. Le situazioni ambientali sono pessime, ma se la Roma non è in grado di battere una squadra del campionato Norvegese c'è qualcosa di sbagliato. Per il mercato, la Roma è sempre più lontana da Zaniolo, in estate il divorzio bisognerà capire solo per dove e per quanti soldi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "In questa partita la Roma ha solo tutto da perdere. La lezione d'andata ha fatto capire l'ambiente, le insidie stasera ci sono tutte. ".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mi sembra una partita da quando sei in ritiro e giochi dopo tre partite. Hanno venduto molti giocatori, sono mediocri e modesti. Se la Roma non passa fallisce l'intera stagione. Stasera la Roma vince a differenza dell'Atalanta".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il Bodo ha fatto delle belle partite, anche eliminando avversarie favorite sulla carta per arrivare fino ai quarti. Loro ti fanno giocare in condizioni difficilissime, tra il freddo, la pioggia e il campo, quindi stasera la Roma non sottovaluterà l’avversario. Andrà avanti la Roma non si discute su questo. La Roma è molto migliorata”.