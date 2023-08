‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Zapata può fare bene alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zapata è un buon giocatore e può fare bene alla Roma. Contro la Salernitana sarà importante dare fiducia a quelli che ci sono adesso. Giocheranno in avanti El Shaarawy e Belotti. Solbakken è un giocatore che è stato più in panchina che in campo. Paredes è già pronto per l’uso".