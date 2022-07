‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Zaniolo vorrebbe un adeguamento del contratto”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "Se la Roma potesse decidere, darebbe via almeno dieci giocatori. La questione Wijnaldum è diversa, lui è una priorità anche perché Matic e Cristante non sono la coppia ideale. Dobbiamo stare attenti a quello che succede intorno a Zaniolo: quando arrivano le offerte, vengono sempre valutate. Lui pure deve fare le sue valutazioni anche con l'arrivo di Dybala, lui vuole un adeguamento del contratto anche alla luce dei contratti dei suoi nuovi compagni di squadra. Se arrivassero Wijnaldum e Belotti, oltre a Dybala, è un bel segnale, sarebbero delle operazioni fantastiche e si potrebbe puntare a vincere subito. Le aspettative le ha alzate alla Roma, la vittoria in Conference ha alzato l'asticella ed è stata una liberazione".

Stefano Carina (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma non ritiene Bove cedibile. Stiamo parlando che in prospettiva può diventare molto importante. Deve ambire a essere il secondo cambio nelle rotazioni di José Mourinho. Mi auguro che la Roma non ceda Veretout: fa qualche errore, ma in ritiro lo vedo molto meglio. Vicino a Matic ha la possibilità di sganciarsi molto di più, lui ha possibilità di inserirsi dato che nella Fiorentina è nato come trequartista. Wijnaldum comunque non può fare 55 partite, ne farà 35. Con i ricambi quest'anno stiamo parlando di un'altra squadra: mi auguro la Roma possa restare con quest'assetto, con Wijnaldum e la ciliegina sulla torta sarebbe l'inserimento di un difensore centrale. Deve arrivare qualche cessione e mi auguro che ad andare via siano quei giocatori che non rientrano nel piano tecnico. E questo permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma è già una squadra consolidata che deve solo inserire Dybala e Matic, non ha cambiato troppi elementi. Le amichevoli non sempre ti danno delle indicazioni vere. Non mi meraviglierei di vedere Zaniolo-Dybala-Abraham insieme".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Sono curioso di vedere l'assetto tattico con il quale Mourinho vuole giocare, perché davanti ha tanta abbondanza per poter scegliere. Non saranno dei giudizi definitivi perché ancora è presto. Il mio dubbio su Dybala è se tiene fisicamente tutta la stagione. Se ci riesce darà tanta qualità forse come nemmeno se lo aspettano".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Stasera il Tottenham sulla carta è più forte della Roma, però è anche una sfida tra due grandi tecnici con tanta personalità e non sarà una partita banale. Minimo qualche indicazione può arrivare".