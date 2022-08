‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La panchina della Roma sarà di altissimo livello”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "La cosa positiva di quest'anno sono le alternative che hai in panchina, veramente di un livello superiore. Ignoriamo troppo quello che sta accadendo con gli abbonamenti all'Olimpico. La Roma quest'anno ha quasi le stesse presenze dell'anno dell'ultimo scudetto".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "Per Wijnaldum siamo ai dettagli, non è un’operazione facile, il giocatore guadagna molto. Non è che rinuncia a tanto denaro come sembrava in partenza. La convinzione è che l’operazione debba essere chiusa in tempi stretti. Mourinho il secondo anno ha sempre fatto bene. Ha bisogno di costruire le sue squadre, è abile a fare in modo che le proprietà lo assecondino, guardate cosa accade alla Roma. Sta facendo un’ottima campagna acquisti: Dybala, Belotti, questo è un merito dello Special".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Non si lascia e non c'è neanche secondo me un piano B per Wijnaldum. Quando tratti con squadre come il Psg p normale che ci sia la difficoltà dell'ingaggio, ma ho massima fiducia che le cose possano andare bene. La Roma dovrà fare un sacrificio in più per un giocatore che allo stesso tempo ti permette di fare un salto di qualità definitivo per entrare in una mentalità diversa".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): "È chiaro che adesso tutti si aspettano Wijnaldum alla Roma, ma si stanno mettendo in ordine gli ultimi dettagli. Il problema mi è sembrato di capire era solo l'idea di un futuro, il suo stipendio è assurdo, è un grandissimo giocatore, ma 10 milioni sono fuori dal mondo. Ci stanno mettendo troppo però, sono passati già 15 giorni".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina - 104,5): "La trattativa non è semplice con il Psg, è un giocatore importante per la squadra che ha già un livello alto, ma non è un fuoriclasse. Dipende da che cosa vogliano fare i Friedkin per dare l'ultima perla a Mourinho".