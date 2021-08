‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Vendere Dzeko un’occasione, ma serve uno all’altezza”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Bisogna sfruttare le occasioni, vendere Dzeko al momento lo è perché la Roma si libera di un ingaggio importante. Il sostituto deve essere all’altezza. Icardi non credo sia il giocatore adatto e non so quanto sia motivato. I giallorossi potrebbero anche non prendere nessuno ora e fare un investimento importante l’anno prossimo. Sarebbe opportuno trovare un giocatore che faccia reparto per 5 anni almeno. Se lasci un giocatore d’esperienza per un altro è meglio tenere quello che hai".