‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Roma bene in attacco ma male in difesa”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Le parole di Mourinho sono lo specchio della partita, è stato molto onesto. Poteva finire 6-6 e se avesse vinto il Sassuolo non avrebbe avuto niente da ridire. Significa che la Roma bene davanti e male dietro, perché se la partita finisce 6-6 significa questo. Rui Patricio è stato il migliore in campo. La Roma ha 9 punti anche con merito, ha subito ma ha avuto occasioni incredibili. Però non si può dare all'avversario tutte quelle occasioni a tu per tu col portiere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Credo che siano segnali questi, quando una squadra vince partite così. E' vero il Sassuolo poteva vincerla ma anche la Roma ha avuto occasioni con il palo di Abraham e Pellegrini che ha sfiorato il gol. E' stata una partita da uno schiaffo da una parte e uno schiaffo dall'altra. Veramente bella, senza tatticismi esasperati. In questi schiaffi è andata bene alla Roma perché Scamacca era in fuorigioco. Quello che mi stupisce di Mourinho è l'onestà, quando dice che la partita poteva finire 6-6 o che il Sassuolo avrebbe potuto vincere 2-1 e lui non avrebbe avuto niente da dire. E' un'analisi molto seria della partita. Quando vinci partite come questa o come quella con la Fiorentina che non si era messa bene sono segnali".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Questo è l'anno di tutti e di nessuno. Col Sassuolo una partita bellissima per gli occhi e per il cuore e bruttissima per il cervello, le occasioni sono state mille dovute a distrazioni e a molta fortuna. Sei stato fino all'ultimo secondo a pensare che la partita potesse cambiare. A me piace molto la Roma perché ha varie soluzioni di gioco e ieri si è concessa moltissimo. Sembrava la Roma di Zeman da un certo punto di vista, ed è una smentita dell'etichetta che si porta appresso Mourinho, l'uomo che piazza sempre bus davanti alla porta".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "La millesima panchina di Mourinho è stata una vittoria ma poteva essere una sconfitta, il Sassuolo ha mancato tante occasioni, è una squadra di livello e di qualità. Ma l'ha portata a casa la Roma, 9 punti e 3 partite".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Complimenti al Sassuolo con quei tre davanti molto pericolosi, hanno perso una partita che potevano anche vincere. La Roma è stata brava a tamponare grazie ai cambi di Mourinho. Pellegrini e Mkhitaryan sotto tono, con Zaniolo che fatica a crescere. Gli ultimi 20 minuti è stata una grande emozione e alla fine è stata una bella vittoria. El Shaarawy ha fatto un gran bel gol; questo è un ragazzo che non si lamenta mai, sta lì e si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho ha riequilibrato la gara con i cambi. Bravo il Sassuolo, ma le squadre di seconda fascia attaccano a testa bassa ma alla fine, poi, perdono".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La partita è girata tutta sul palo del Sassuolo che a differenza di quello di El Shaarawy, non è entrata dentro. Non mi aspettavo un Sassuolo così bravo. Mourinho si conferma un vero leader".