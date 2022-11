‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Tutti devono farsi un esame di coscienza”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha difficoltà nel contrastare l'avversario e nel costruire. Il Torino le ha creato tanti problemi. Una partita complicatissima. L'ingresso di Dybala già ti dà la speranza e la squadra alla fine viene fuori con un pareggio che è figlio di questo momento. Tutti devono farsi un esame di coscienza, la società deve valutare tutti. C'è tempo per recuperare terreno in classifica, il quarto posto è a quattro punti. Abraham sembra svanito, è un problema grosso".

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma nel gioco rimane carente anche con Dybala, poi l'argentino ti può risolvere la partita con una giocata. Bisogna capire perché la squadra non riesce a costruire una manovra. Non si può sperare sempre che ci pensi Dybala. Zaniolo va messo nelle condizioni di esprimere le sue qualità, stesso discorso per Abraham".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma non gioca, vince, perde o pareggia sull'ondata delle giocate individuali. Rifugiarsi nell'assenza di Dybala lo trovo esagerato. La Roma non ha un minimo di gioco. Sembra paradossale che un allenatore come Mourinho non riesca a dare un briciolo di gioco alla sua squadra".