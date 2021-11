‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Non mi esalterei per la vittoria di ieri”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "La vittoria della Roma è importante per il momento che stava vivendo la squadra. Quello di ieri è stato un buon allenamento, non mi esalterei. Difficilmente rivedremo in Serie A tutti i giocatori offensivi che ha messo in campo ieri Mourinho".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ha vinto senza problemi, ha fatto quattro gol e ne poteva fare il doppio. Ho visto una squadra vincere facile, e le do almeno un 7 in pagella, di stima. Hanno giocato bene in tanti, favoriti dalla pochezza degli avversari, ma su tutti ho visto bene bene Mkhitaryan. Migliorato tanto anche Karsdorp, Zaniolo è stato straripante. Penso che lo rivedremo in quella posizione. Abraham ha sbagliato due gol clamorosi, ma ha segnato due gol inutili per il risultato ma buoni per lui che si sblocca".