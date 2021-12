‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Zaniolo vale 3,5 milioni di ingaggio”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Esiste anche la proposta Vecino-Villar, non so sinceramente cosa arriverà ma sono tutti profili affidabili da Kamara e Grillitsch. La squadra ne ha bisogno: se Gonzalo avesse proseguito la crescita dell'anno scorso non ci sarebbe stato. Invece Mourinho, Villar e Diawara li ha accantonati. La proposta fatta a Zaniolo è congrua con quanto percepisce adesso, un aumento del 50%, Nicolò se non si farà più male vale 3,5 milioni come ingaggio”.