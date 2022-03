‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Sul mercato Pinto dovrà essere più bravo della Juve”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Intanto sta per uscire il nuovo sistema del Fair Play Finanziario valido anche per la Roma. Mi risulta che la squadra per nuovi acquisti e cessioni sta avendo sono forti dubbi, però Pinto parte per Parigi. Fino a quando non si parlerà con la Uefa non si saprà nulla: convocati 30 club nei prossimi giorni. La Roma dovrà essere molto più brava della Juventus e dell'Inter che si traduce in vendere e comprare bene. Contro il Bodo sold out è una cosa su cui riflettere, il potenziale della Roma. Dietro questa squadra c'è un potenziale che nessuno è stato capace di sfruttare”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io non sono convinto che segnare tanti gol nel nostro campionato sia sinonimo di essere un grande giocatore. Senza Chiesa non abbiamo tante alternative davanti, Zaniolo non è in buone condizioni”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zaniolo non segna. Ieri si diceva addirittura che Nicolò non rientrasse nei 23 di Mancini. Sul giocatore nessuno ha dei dubbi ma non è nel suo momento migliore. Su di lui vedo favorito Pellegrini in attacco”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Spinazzola credo che non debba avere fretta, anche se capisco che è difficile, hai la smania di tornare in campa. Speriamo che possa essere pronto per la prossima stagione. Ancora io devo capire quale sarà il sistema di gioco di Mourinho per il prossimo anno, non sono sicuro che rimarrà a cinque, anche perché lui preferisce il modulo a quattro. Sono curioso infatti dei prossimi acquisiti: ho tante perplessità sugli esterni attuali della Roma. Pellegrini è l'alternativa in tutti i ruoli in attacco per la Nazionale di Mancini. Zaniolo deve ritrovare la sua condizione, anche se la maglia Azzurra potrebbe dargli delle ottime situazioni da cogliere”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Con i recuperi vado sempre cauto. Se dovesse tornare Spinazzola e giocare le ultime quattro partite ad un buon livello sarebbe veramente tanto per la Roma. Il suo è veramente un alto profilo e se lo meriterebbe visto quello che ha avuto”.