‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che Zaniolo resti per dare una mano alla Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vuole inserire l’obbligo di riscatto mentre il Milan lo vuole inserire solo con la qualificazione in Champions, che a differenza del Tottenham è più probabile”.

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La frattura tra Zaniolo e il club si ricompone solo se non va in porto il trasferimento. La Roma ha individuato in Ziyech il sostituto. Dal punto di vista tecnico ci guadagna la Roma. La trattativa col Milan è abbozzata, molto difficile che si faccia questa settimana”.

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport – 101,5): “Zaniolo ha diverse offerte, ma non alle condizioni dettate dalla Roma. Non lo darei mai in Italia a gennaio. Andresti a rinforzare una concorrente per la Champions League. Se deve andare al Milan è meglio tenerlo. Spero che la Roma abbia la forza di non venderlo ad un club di Serie A”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo può anche andare al MIlan, ma io lo vedrei bene all'estero. Lui deve cambiare aria e testa. Lo vedrei bene in Spagna, in Inghilterra e anche in Germania. Lui ha finito la sua storia a Roma"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non credo che il Milan e le altre possano accontentare le richieste della Roma. Io spero che Zaniolo resti qui e dia una mano alla Roma per conquistare un posto in Champions. Io terrei tutti i giocatori più importanti".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo deve uscire dalla sua zona confort dove viene coccolato dalla mamma e da tutti. Anche per me deve andare all'estero per la sua crescita professionale. Lui ha grandi potenzialità ma ancora non le ha espresse. Meglio per lui andare fuori dall'Italia. La Roma e Zaniolo non si sono mai amati tanto, ma la colpa non deve ricadere solo sul giocatore".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo gioca troppo da solo, complicando il gioco della squadra. Se va via è chiaro che la Roma prenda un suo sostituto, ma Deulofeu è un'alternativa a Dybala".