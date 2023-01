‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che Zaniolo resti e faccia pace con l’ambiente”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Alla vigilia di una partita importante come Napoli-Roma io metterei da parte il caso Zaniolo. Aspettiamo la fine del mercato, poi secondo me può essere anche reintegrato, l'importante è chiarirsi. A Napoli non sarà facile, ma la Roma ha dimostrato di essere più attenta. Mi aspetto una partita come quella dell'andata".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Con Zaniolo si sono comportati male, c'è un linciaggio. Hanno voluto sbattere il mostro in prima pagina, ma ci sono anche le colpe del club, non solo del giocatore. Lui è ancora un patrimonio della società e non va buttato a mare come Karsdorp. Solo qui a Roma viene tutto amplificato. A Napoli la Roma potrà contare sulle ripartenze, e questa volta c'è un Dybala in più".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho già si è espresso dicendo che secondo lui Zaniolo sarebbe rimasto. Io vedo basso livello professionale in questo caso, in maniera pessima, sia dal punto di vista della Roma e di chi sta intorno al giocatore. A Napoli la Roma potrà contare su un Abraham ritrovato che potrebbe mettere in difficoltà la difesa di Spalletti".