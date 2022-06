‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Matic arriva a Roma solo grazie al no di Mkhitaryan”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "La Roma vuole più di 60 milioni per Zaniolo, il Milan non ha fatto nessuna offerta, il rinnovo di Nicolò non sarà facile. Matic non sarebbe mai stato comprato dalla Roma senza la partenza di Mkhitaryan. Nonostante questo il club si è mosso benissimo su di lui. Ancora non so per quale motivo invece l'armeno non abbia ancora firmato con l'Inter".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma paradossalmente è quella che rispetto ad altre sta lavorando meglio per il centrocampo. Per il momento in quel reparto ha quattro giocatori, anche se non sono eccezionali. Secondo me stanno realmente pensando anche all'acquisto di Senesi. Zaniolo va tenuto almeno un'altro anno e può passare da 2-3 gol a 12 senza problemi. Shomurodov e Perez deludenti".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma a centrocampo ha quattro giocatori ma tre di questi sono molto giovani. Alcuni calciatori della rosa hanno avuto un costo elevato, penso a Mancini e Kumbulla. Senesi sarebbe un investimento per la squadra molto affidabile, ma non piace solo ai giallorossi. Sono mancati i gol di Zaniolo, e lui può farne più di 10. Ci sta che ne abbia fatti pochi, visto l’infortunio. Ma poi ha dimostrato di poterli fare in coppa, quindi può essere determinante anche in campionato".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Alla Roma sono mancati i gol di Zaniolo e quelli di Veretout dell'anno precedenti. Matic è un ottimo giocatore ma non è uno che fa gol. Devi trovare le strategie per l'inserimento dei centrocampisti, tolto Pellegrini non ne sono arrivati molti da quel reparto".