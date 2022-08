‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Sostituire Wijnaldum è quasi impossibile”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "I nomi che leggo come sostituto non sono all'altezza di Wijnaldum. L'olandese era quello perfetto per ciò che serviva alla Roma, ti avrebbe fatto fare il salto di qualità. Ora non ne vedo uguali in giro. Matic e Cristante sono cadenzati, ci vuole almeno uno più di movimento. La Juve non è da sottovalutare".