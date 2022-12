RADIO PENSIERI, AUSTINI: “Su Smalling il rischio Inter c’è, ma è ancora presto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5) :"Zalewski ha deciso di tagliarsi le ferie, queste cose piacciono a Mourinho. Lui deve tanto al mister e quest’anno lo ha un po’ deluso. Per Wijnaldum siamo aggrappati alle sue storie su Instagram ma i tempi di recupero sono quelli. Dovrebbe andare in Portogallo con la squadra e allenarsi a parte. Poi gradualmente tornerà in gruppo a gennaio. A febbraio tornerà in campo”.