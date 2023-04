‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Le parole di Slot caricheranno ancor di più la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92.7): “Slot ha detto che preferisce vedere il Napoli piuttosto che la Roma. Queste sono frasi che motivano ancora di più l’avversario, in questo caso la Roma. Credo che Mourinho abbia esultato quando ha sentito quelle dichiarazioni. Un messaggio aver portato Bove in conferenza stampa. Forse con Ibanez abbiamo sottovalutato il contraccolpo del derby".

Furio Focolari (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Roma più forte del Feyenoord. Conta anche il fattore Mourinho che ha vinto più volte queste competizioni. Non bisogna sottovalutare l’avversario, ma la Roma è piu forte”.

Stefano Agresti (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Roma decisamente più forte del Feyenoord anche se giocare in Olanda, specialmente nello stadio al De Kuip, non è semplice. Da quella parte del tabellone, la Roma è la favorita per raggiungere la finale".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Particolare il fatto che oggi con Mourinho parli Bove che è un ragazzo giovane. Forse è un premio per lui o un modo per tenere bassi i toni. Pellegrini può non essere più indispensabile per la squadra. Gli stanno crescendo tutti intorno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino- 104,5): “Fondamentale il rinnovo di Smalling. E diventato un leader, ha dimostrato tanto, è un difensore affidabile e quest'anno ha dimostrato anche di stare bene fisicamente. Io per lui farei uno sforzo perché trovarne un altro all'altezza in giro non è facile e costano tanto. Io per Smalling uno sforzo lo farei".