‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Servono due centrocampisti forti e dinamici”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mi piace l'idea di prendere giocatori dalla Premier, ma spero che abbiano ancora birra in corpo per dimostrare tanto. Non vedo club intenzionati a spendere tanti soldi, c'è da essere bravi a capire dove ci sta la giusta opportunità. Matic spero sarà in grado di mettere in panchina Cristante. Ora servono due centrocampisti forti davvero, dinamici per rivoluzionare il centrocampo in maniera decisa. Poi bisogna vedere che fine farà Zaniolo...".