‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Servono almeno 3 acquisti per puntare alla Champions”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): “Friedkin promette un futuro luminoso. Quando una proprietà che sta spendendo già tanti soldi promette un futuro ancora migliore i tifosi fanno festa. Lo stadio è il passaggio chiave, se c’è anche questo progetto, significa che questa proprietà vuole rimanere a lungo. Per una volta è prevalso il buonsenso, per fortuna la Lega Serie A ha preso la decisione di anticipare la partita con il Torino. Il Feyenoord mi sembra una squadra che vuole giocare a calcio, mi aspetto una partita simile a Roma-Leicester”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma per il prossimo anno dovrà fare almeno tre acquisti altrimenti con questa squadra non credo riuscirà ad arrivare quarta ed entrare in Champions League”.