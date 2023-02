‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Serve equilibrio di scelte per le due competizioni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Giovedì in Europa League vedremo la solita Roma, ma io spero che avrà un atteggiamento da squadra che ha voglia di andare avanti. E spero che si riesca a giocare più nella metà campo avversaria. C'è la possibilità di andare avanti, anche se capisco che la coperta sia corta e quindi vanno fatte delle scelte perché domenica contro il Verona sarà un'altra battaglia. Ci vuole un equilibrio di scelte per andare avanti in due competizioni".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Hjulmand del Lecce interessa alla Roma. I giallorossi hanno delle chiocce in squadra, come Matic, per far crescere i giovani. Anche se a 23 anni negli altri club europei non sei più considerato un giovane. Il trading con Mourinho non lo puoi fare".