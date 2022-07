‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Se parte Zaniolo, Berardi è un nome per sostituirlo”

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Secondo me tra 2 settimane Dybala avrà firmato per un altro club. Per fare uno studio di fattibilità ci vogliono mesi e mesi di lavoro, lo stadio quindi non è lontano, di più. Matic alla Roma non sarebbe mai arrivato se Mkhitaryan non avesse firmato con l’Inter. Il calciomercato è una ossessione che viene alimentata da persone che vogliono prendere in giro i tifosi della Roma. Se parte Zaniolo un nome su cui si può riflettere è Berardi per sostituirlo".