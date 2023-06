‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se arrivi alla fine senza rigoristi sono guai”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Se non hai gente abituata a battere i rigori sono guai. La Roma è arrivata alla fine che non ce ne aveva nemmeno uno. Però ci sono stati due o tre giocatori che hanno giocato a livelli troppo bassi. Wijnaldum non l'ha vista quasi mai, e Abraham non ha dato niente alla squadra. E senza Dybala è cambiata la musica. Anche Belotti per l'ennesima volta non è riuscito a tirar fuori la giocata vincente. L'impegno c'è ma non basta".