‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se arriva Zapata va benissimo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L'infortunio di Touré ha cambiato il disegno tattico dell'Atalanta e ad oggi la cessione di Zapata è diventata più complicata. Io per la Roma non renderei Zapata perché le condizioni atltetiche non mi lasciano tranquillo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per Zapata alla Roma ci sono ancora da mettere a posto alcune cose nella trattativa. Gasperini non vuole impedirgli di andar via ma deve far conto dell'infortunio di Touré. La Roma ha bisogno di certezze ed è er questo che è andata forte su Zapata".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ormai per il centravanti della Roma non ci penso più, ma credo che alla fine uno arriverà. Se sarà Zapata per me va benissimo. Poi farei giocare El Shaarawy più da esterno, è quella la posizione dove lui dà il meglio" .