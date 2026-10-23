Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): "L'infortunio di Pellegrini ma non è che ora ad ogni infortunio bisogna tornare sul mercato. Che succede quando recuperi i titolari? Dovevano prevedere che gli allenamenti di Gasperini non erano quelli a cui la Roma era abituata. La Roma ora si allena con la “A” maiuscola, prima non era così ma la colpa non è certo del mercato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Bisogna capire quale possa essere il ruolo di Castro, che in questo momento può essere lui l’alternativa. Mora mi sembra troppo indietro, bisogna sperare che Malen non abbia un raffreddore, altrimenti diventa dura. Soprattutto nella gestione delle partite: bisogna fare in modo di arrivare a gennaio ancora lì, e poi sul mercato prendere giocatori”

Lorenzo Pes (TeleradioStereo - 92,7): “A giugno si era aperta una riflessione sulla durata del contratto di Pellegrini, soprattutto su quanto questi giocatori più fragili possano portare a una composizione diversa della rosa. Dybala, Pellegrini e Kone si fermano spesso, e con i primi due devi fare i conti. Vai a Napoli con 17 giocatori di movimento: sono molto pochi. Ha voluto mantenere questo gruppo squadra, credendo di migliorare questa stagione. Su Dybala e Pellegrini lui ha voluto con forza tenerli”.