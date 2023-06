‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Scamacca è un rischio. Io punterei su Icardi”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Il fatto che Aouar abbia già imparato a parlare italiano è un punto importante, credo che tutti i giocatori che vengono qui debbano farlo, in particolare in una piazza come Roma. Le scelte di mercato devono essere seguite dall’allenatore e spero che questi acquisti a parametro zero siano seguiti anche da Mourinho. Al momento stanno sostituendo i giocatori che non ci saranno il prossimo anno, penso a Kumbulla e Wijnaldum. Mi auguro che la Roma trovi un centravanti. Su Scamacca? Io me lo ricordo quando andò al Genova, quando entrava faceva bene. Ha potenzialità importanti, ma deve trovare continuità e non è un rischio che la Roma può correre. Io andrei su Icardi, proverei. È una garanzia, sa fare gol. In zona offensiva hai troppe difficoltà".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104.5): "Non conosco benissimo Aouar dal punto di vista tecnico. Se Scamacca potrebbe essere la personalità giusta per la Roma? Il giocatore ha tante qualità, ma dipende da come arriva. Potrebbe esserlo, come no. Dipende anche da cosa ne pensa Mourihno. È un giocatore valido nella sua migliore espressione"

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "A me Scamacca non piace, devi andare sulla sicurezza e lui non ha nelle gambe i 15-20 gol. Ha una buona fisicità, è un buon giocatore, ma secondo me non è migliore di Abraham. Non ci possiamo dimenticare che l’anno scorso ha fatto 30 gol"