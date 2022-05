‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Zaniolo e Dybala non sono compatibili”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Già che si possa pensare a Dybala è positivo perché evidentemente va fatto un salto di qualità. Hai raggiunto un obiettivo importante con una squadra buona, ma se vuoi fare il salto di qualità bisogna prendere 2 o 3 giocatori di qualità. Confido nella conoscenza e nella capacità di poter coinvolgere non solo con i soldi ma anche emotivamente determinati calciatori. Servirebbero un difensore, un centrocampista e un attaccante, tutti e tre di un livello superiore, così la Roma può fare un grande campionato. Il prossimo anno bisognerà lottare per i primi quattro posti e poi bisogna puntare a far bene in Europa. L’Europa League quest’anno non è stata granché e ci sono delle possibilità. Sarebbe un peccato perdere Mkhitaryan, ci sta bene a Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Con un solo giocatore non risolvi nulla. I Friedkin hanno riportato i tifosi allo stadio, hanno portato Mourinho e la Coppa. Ora devono cominciare a fare una squadra per poter vincere. Se hai Mourinho e questo pubblico è giusto che metti giocatori in questa squadra. È un dovere dopo una vittoria così. Al di là di Dybala, credo che questo verrà fatto. La gente chiede Dybala ma si può costruire una squadra forte anche con altri calciatori. Quando hai Mourinho, il primo anno è di esplorazione soprattutto per quanto riguarda la Roma che non ha le disponibilità di altre squadre. Alla Roma deve fare un certo progetto. A Fine partita ha detto di voler rimanere, non so se ha avuto qualche dubbio. Lo davo per scontato che sarebbe rimasto. Sono più soddisfatti i Friedkin che Mourinho di questa situazione. Quando devi rimanere in una squadra, non lo devi fare solo per un discorso economico, devi rimanere anche per la passione e perché sei stato bene".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dybala oltre ad essere un giocatore di altissimo livello, è anche un nome. Con Dybala porterebbero anche sostenitori bianconeri a simpatizzare per la Roma. Sarebbe un bel colpo. Mourinho con Porto e Inter andò via dopo una coppa, con la Roma invece è rimasto ma ha chiesto garanzie. I tifosi devono stare tranquilli che se c’è Mourinho, significa che i Friedkin continueranno a migliorare la squadra. Mkhitaryan non ha ancora risposto all’offerta dell’Inter".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho lo conosciamo, non si accontenta della Conference League, vuole andare più in alto. Questo è il motivo per cui i tifosi lo hanno scelto come loro portavoce. Bisogna battere il ferro finché è caldo. Il popolo giallorosso non può mica pensare che la Roma prenda Mbappé o giocatori così. Dybala è svincolato, la Roma è interessata per cui è un obiettivo reale".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho approfitta del cuore caldo della piazza romanista per avanzare le solite richieste. Ci sono allenatori che vincono e continuano a chiedere, poi ci sono situazioni finanziarie disastrose. Non è questo il momento. Zaniolo e Dybala non sono compatibili. Al di là dei capricci, se vuoi abbuffarti puoi averli entrambi. Non credo che gli americani vogliamo assecondare i capricci.