‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Rui Patricio finalmente ha fatto il suo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): “Il primo tempo della Roma sotto tono, ritmo basso. Appena si sono viste le accelerazioni, ci sono state le occasioni da gol. Per fortuna Rui Patricio stavolta ha fatto il suo, e alla fine è stata una vittoria legittima. El Shaarawy è l'ideale quando entra in gara in corsa in questo tipo di partite".

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104,5): “L'espulsione di Mourinho è ridicola. Ormai non si può fare niente in campo, ma che ha fatto? Esagerato secondo me"

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): “Quello di Mourinho è un gesto gogliardico, non è da espulsione- La Roma non mi è piaciuta, ha vinto grazie all'assalo finale, ma il Monza si è districato bene anche in dieci. Alla Roma manca determinazione, i giocatori sono poco mobili, Lukaku aspetta il pallone e poi cerca di lavorarlo a modo suo. Bravo El Shaarawy, meritava questa soddisfazione dopo le parole dell'ex galeotto"

