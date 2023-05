‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Roma più forte del Bayer, ma partita fastidiosa”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): “Credo che la Roma sia più forte del Bayer, ma sarà complicata. Dybala me lo aspetto dalla panchina, si è allenato poco e lo esponi a più rischi facendolo giocare titolare. Partita fastidiosa, ma per me la Roma è favorita perché ha giocatori di grande esperienza, anche se ne mancano troppi come Smalling e Wijnaldum. Non credo che condizioni molto giocare la prima in casa. La Roma, se vince anche 1-0 l’andata, ha la capacità di far soffrire gli avversari”.