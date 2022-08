‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma pronta a giocare per le prime quattro posizioni”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "La parola scudetto deve essere leggermente sdoganata: poi se alla Roma arriveranno Belotti e Wijnaldum e un difensore che faccia da alternativa ai titolari, credo ugualmente che il club non abbia l'obbligo di vincere ma di lottare per il primo posto in serie A. Il livello dei calciatori che sono arrivati, alzano di molto il livello internazionale di questa squadra".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Bisognerà il meno possibile alzare l'asticella dell'entusiasmo anche se poi inevitabilmente l'acquisto di Dybala, ti porta a pensare giustamente che la squadra vive una situazione differente da un mese fa. Dovranno gestire al meglio queste situazioni. La Roma ha il diritto però di giocare per le prime quattro posizioni: è da ipocriti parlare di quinto o sesto posto. Vedremo come si chiuderà il mercato, ma Mourinho ha in mano la situazione".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma per il momento ha preso ottimi giocatori. Adesso bisognerà capire se arriverà o meno Wijnaldum, sulla questione scudetto non mi espongo, da quello che leggo nella capitale si parla troppo spesso della vittoria del campionato già a partire da agosto. Zalewski? Mourinho, anche se casualmente, ci ha visto bene. È un buon giocatore. Avere Spinazzola e Zalewski e lasciarne uno in panchina dispiace. In mezzo al campo mi sembra che la Roma possa alternare bene".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Bisogna rimanere cauti quando si parla di scudetto, ma io comprendo ed appoggio la piazza, perché è una delle poche volte in cui si possono fare voli pindarici. I tifosi hanno raggiunto una grande serietà, quello che hanno dimostrato la scorsa sera all'Eur è stata una cosa ineguagliabile. Per me la rosa della Roma al momento è alla pari delle milanesi, ma se dovessero arrivare Belotti e Wijnaldum sarebbero rinforzi importantissimi".