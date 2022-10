‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma brava a reagire”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Pellegrini è un giocatore che tranquillizza la squadra. Nonostante il primo tempo brutto da parte della Roma, Lorenzo ha dovuto fare i conti anche con una posizione inedita in campo. Sono del partito che le contestazioni ogni tanto fanno bene, ma in questo caso non è cosi. Questi giocatori non lo meritano, classifiche alla mano siamo ancora attaccati agli altri".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Nel primo tempo Belotti e Abrham hanno giocato male, non hanno fatto salire la squadra e non hanno preso nemmeno una punizione. Nella ripresa meglio, non hanno creato tantissimo, ma la squadra ha reagito bene. Ora deve recuperare le energie per vincere a Genova per restare agganciata al treno. Camara bravo, una mano te la può dare. Zalewski uno tra i migliori in campo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non era facile per la Roma, nel secondo tempo ha recuperato e gestito la partita ed è importante. Il pareggio è una bella boccata d'ossigeno in vista delle prossime partite. Io da questa stagione mi aspettavo una Roma più autoritaria. Belotti-Abraham posso giocare insieme. Bene Camara".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non è stata una gran partita, ma la Roma ha reagito bene. Ha raddrizzato un risultato quando io non ci speravo più. Camara mi è piaciuto per come si è mosso, ma giocatori come lui ce ne sono tanti. Mi è piaciuto ance Belotti, è uno che può essere comodo ".