‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma-Atalanta può essere match decisivo per entrambe”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io la prima cosa che guardo nelle partite della Roma sono gli arbitri. Questa potrebbe essere il match decisivo per entrambe. Vedo l’Atalanta in crescita, non è prima in classifica per dei punti buttati e perché ha anche lei delle lacune. Adesso è il momento decisivo, perché se dovesse perdere rischia seriamente il quarto posto. I giovani della Roma sono ragazzi che Mourinho ha visto crescere durante la stagione ma è vero che poi dopo la responsabilità diventa tanta. L’Atalanta è più forte della Roma, ma ha le carte per giocarsela”.