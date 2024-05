‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Per De Rossi la rosa della Roma è scarsa”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Il primo tempo della Roma mi ha messo tristezza. Lukaku ti ha fatto arrivare davanti alla Lazio. De Rossi ha detto che questa rosa è carente cioè scarsa. Significa che non hai dei giocatori per raggiungere la sufficienza in Serie A. È stata una dichiarazione forte e De Rossi sa parlare. La Roma non è da Champions League e il prossimo anno rischia di essere ancora peggio. Lukaku è il terzo miglior marcatore del campionato per gol su azione”.

Francesco Balzani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Non si festeggia nulla però arrivare sotto la Lazio sarebbe stata una beffa. La Roma deve riscattare Lukaku. È un giocatore che ha fatto 21 gol in stagione ed è un asset. Un altro è Dybala nonostante gli infortuni. Ripartiamo da loro, poi intorno servono anche giocatori affamati. Un progetto vincente deve ripartire dai campioni. Grazie al gol di Lukaku hai ancora speranze per la Champions, ma non tiferò Atalanta. Dybala si vede che non sta bene da un paio di settimane”.

Antonio Felici (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Difficile che la Roma possa tornare in Champions League. De Rossi è stato freddo e preciso nell’analisi dello stato della rosa. Abbiamo capito che quando è arrivato ha fatto complimenti a tutti solo per una strategia psicologica, ma lui è il primo a sapere che la squadra è carente. Ha detto che non ha giocatori che vanno in profondità, come si fa ad avere ambizioni?”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "Le ultime partite di campionato io le odiavo sempre. Alla Roma do la sufficienza, ma non stata una partita semplice. Poi al primo pallone che gli è arrivato Lukaku ha fatto gol. I tifosi della Roma non ti diranno mai che sperano nella vittoria dell’Atalanta però sperano di poter andare in Champions League. Questa squadra non può arrivare più in alto del sesto posto. Lo zoccolo duro della rosa non può portarti tra le prime 4".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ogni anno si dice che mancano i soldi senza Champions, ma il Napoli è arrivato nono. Per il mercato servono delle idee, è pieno di giocatori nel mondo. Basta conoscerli. Il Bologna è arrivato in Champions con giocatori sconosciuti e hanno sbagliato gli allenatori in questo anni. Non si può sempre dare la colpa degli allenatori”.

