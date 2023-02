‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Questa Roma rischierà anche contro l’Empoli”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Per me i Friedkin hanno ancora un credito, perché hanno portato la Conference quando non vincevamo da una vita. Che però ancora non si parlino i Friedkin e Mourinho la trovo una cosa grave, soprattutto dopo essere usciti così dalla Coppa Italia e aver gestito in questa maniera la questione Karsdorp e quella Zaniolo. Se Pinto parla in conferenza deve dare delle risposte concrete. È l’ora delle risposte. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha umanizzato Mourinho, ma dobbiamo restare attaccati a lui, sperando in un rinnovo. A meno che non arrivino Klopp o Allegri. Se Mou dovesse dare l’addio tra 2-3 mesi pensate che macerie lascerebbe…"

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5) "Va cercato un compromesso del Club con Zaniolo, per recuperare un patrimonio della Roma e della Nazionale. L'eventuale esclusione dalla lista Uefa deciderà il futuro del giocatore anche in campo europeo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5) "La Roma contro la Cremonese ha giocato veramente male, anche nel secondo tempo quando doveva reagire. Oggi spuntano gli spifferi di spogliatoio. Bisogna di capire bene se i giocatori vogliono costruire qualcosa per la Roma o se pensano in proprio. La Roma deve pensare al campionato: arriva l'Empoli che è una squadra in forma che gioca bene, e non sarà facile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5) "Belotti ha deluso, il gol non cambia le cose. Ma non è lui il problema della Roma. E' una squadra che è vero che sta in zona Champions, ma non ha continuità. Un po' come la Lazio. Potevano fare di più in un campionato come questo dove le milanesi e la Juve stentano. Non vedo certezze dalle romane".