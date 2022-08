‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Belotti in qualche modo arriverà”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Radio Radio Mattino 104.5): "Peccato, non è giusto. La Roma sembrava essersi messa alle spalle la negatività: niente da fare, dopo Spinazzola e dopo Zaniolo, un altro infortunio che ti condiziona la stagione. Questo di Wijnaldum, in teoria, è un infortunio un po' meno grave rispetto ai due che ho detto. L'olandese salterà, sembra, 20 partite: l'unica consolazione è questa. Entro 48 ore si deciderà se fare intervento o meno. Un sostituto? Forse Lukic, ma il Torino chiederà molto così il Sassuolo per Frattesi. Credo che andranno, se lo faranno, su un prestito, anche perché Mourinho ha fatto capire che pellegrini giocherà spesso come mediano. Belotti in qualche modo arriverà".