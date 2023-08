‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Milan firmo per il pareggio”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio mattina 104.5): “Quella di domani è una partita difficilissima per la Roma, il Milan sta molto bene, i giallorossi no. Ma in questo tipo di match la Roma e lo stesso Mourinho sono capaci di tirare fuori quel qualcosa in più che spesso sembra mancare. Però, se guardi alle armi a disposizioni del Milan e vedi dove è stata in difficoltà la Roma nelle ultime partite, ti viene scontato pensare 'ma come fanno a arginare Leao sulla fascia?'. Io credo che i rossoneri partano favoriti".

Furio Focolari (Radio Radio mattina 104.5): “Sulla Roma ci sono troppi 'se'... Troppe incognite sulle condizioni di giocatori fondamentali come Paredes, Spinazzola e Renato Sanches. E attenzione su Lukaku, è appena arrivato, è un patrimonio da tutelare. Non si parla di dilettanti che si danno appuntamento al campo la domenica mattina, anche se è un mese che non giocano".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattina 104.5): “Utilizzare un calciatore che è arrivato praticamente ieri è sempre un rischio. Un conto è allenarsi, un conto è giocare. Mi sembrerebbe il caso di evitare, perché se ti capita per sfiga che entra in campo e si fa male... È una cosa da evitare assolutamente. Con Dybala bisogna avere cautela e fidarsi, quando i calciatori sentono dolore è inutile rischiare. Certo, mi sento di dire che la Roma si presenta alla partita col Milan con una formazione di assoluto ripiego. Mi pare la stessa situazione che si aveva contro la Salernitana. Doami firmo per il pareggio".

Sandro Sabatini (Radio Radio mattina 104.5): “Mi sembrerebbe incredibile vedere Lukaku giocare più dei 15/20 minuti finali domani contro il Milan. Poi dipende da tanti fattori, da come l'ha trovato anche Mourinho. Io l'ho solo visto scendere da una scaletta con una maglietta nera, che sfina pure... Dybala è un anno che si gestisce in questo modo, evidentemente è passato troppo poco tempo dal match contro il Verona per recuperare del tutto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con Forzaroma.info e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei giallorossi in campionato e in europa.