‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per il centravanti no agli esuberi degli altri”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lukaku non è l'unica possibilità. Nel mercato tutto è possibile, magari la Roma sta seguendo un profilo che neanche conosciamo. Da quello che sappiamo noi sono i procuratori del belga che stanno offrendo il loro assistito a varie squadre. Se prendi Lukaku fai un acquisto importantissimo, ma bisogna rimetterlo in piedi e lavorare molto sulla sua condizione fisica".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Jovic ha fatto male alla Fiorentina. Senza possibilità di scelta provi a prendere uno che in passato sembrava un grande attaccante. Il serbo ha sbagliato le ultime 3/4 stagioni. Lukaku è una cosa molto difficile, ma anche Dybala... Quindi vediamo, ma non so se la Roma possa rischiare di ridursi agli ultimi giorni di mercato per prendere la punta”.