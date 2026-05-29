Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Greenwood? Non mi strappo le vesti per questo calciatore. Occorre valutarlo attentamente, ma non penso ci sia la fila. Se qualcun altro lo prende, pace. Dybala e Pellegrini? La garanzia è l’allenatore e se lui ha deciso che devono rimanere…”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Se Gasp chiede due attaccanti esterni, Scamacca non può essere il primo obiettivo. Qualcosa non quadra. Non mi convince che la Roma stia su Scamacca. Summerville piace ma c’è il dubbio sia fragile muscolarmente. Si dice che nel contratto firmato da Massara ci sia una clausola che nel mese di giugno consenta alla Roma di pagare una penale per uscire dal contratto. Non so quindi quando sarà ufficiale la risoluzione”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Con Massara sarà una risoluzione consensuale, nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’addio. Le priorità sono gli esterni, poi la Roma cercherà un vice Malen e difficilmente i giallorossi spenderanno 25 milioni di euro per Scamacca. Lui scalpita per tornare nella Capitale. Al di là di tutto il merito del terzo posto è anche di Ranieri e Massara oltre che di Gasperini.