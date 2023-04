‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Pellegrini se sta così è meglio che non giochi”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino- 104,5): “Ieri i peggiori sono stati i giocatori che ti devono dare di più negli ultimi 30 metri. Pellegrini se sta così è meglio che non giochi, anche se sia Mancini che Mourinho insistono. Abraham è irriconoscibile rispetto all'anno scorso, e Belotti è entrato in campo ma io non me ne sono accorto. La partita di ritorno la vedo difficile per questi motivi"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino- 104,5): “La Roma deve vincere 2-0 al ritorno, ma chi segna? Dybala ha delle delicatezze, si gestisce molto in allenamento, ma non è niente di strano, lo faceva anche Roby Baggio. Su Mourinho possiamo dire tanto e tutto, ma Abraham e Pellegrini stanno dando la metà di quello che hanno dato la scorsa stagione come rendimento, è questa la grande differenza rispetto alla Roma dell'anno scorso".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino- 104,5): “Il Feyenoord è una squadra scarsa, ma la Roma non ha fatto quello che doveva fare. Atteggiamento non da grande squadra, ieri poteva vincere la partita perché le occasioni le ha avute. Alcuni giocatori sembrano frenati. Dybala non avrebbe dovuto giocare, perché aveva già qualche problema a causa della sua muscolatura delicata. La Roma può farcela ala ritorno ma ieri doveva vincere, il Feyenoord è un paio di gradini sotto come qualità. Ma il valore aggiunto di Mourinho dov'è? Solo nell'accusare gli arbitri?".