‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Passaggio del turno e pareggio nel derby: firmo subito”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma, come la Lazio, sono stanche. Stasera è un apartita da giocare con intelligenza, senza strafare, colpire quando è il momento. Secondo me la cosa migliore sarebbe il passaggio del turno stasera e un pareggio nel derby. Credo che i due allenatori la pensino come me".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "La Conference è qualcosa che Mourinho non vuole prendere in considerazione, vuole andare avanti in Europa League".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma parte avvantaggiata al derby perché stasera gioca in casa e l'avversario è più facile, mentre la Lazio va in trasferta in uno stadio non facile".