‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Partita più difficile di quanto pensiamo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Partita calda, anche se la Roma è più tranquilla. L’ambiente sarà accesissimo, ma non basta come abbiamo visto col Porto. Mi piace che i tifosi partecipino, ma bisogna tornare ad avere un po’ di rispetto per tutti. La Roma va a San Sebastian con una certa consapevolezza di poter fare risultato e qualificarsi. Ieri mi sono emozionato all’inno del Liverpool al Bernabeu, che dà un po’ di significato al gioco del calcio. Non ci sarà nessun grazie Roma stasera".