‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho pensa solo a se stesso, ma ha un contratto”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): “Mourinho non ammette ingerenze sul futuro. Lui vuole parlare con i Friedkin, ma ha un contratto e questi discorsi con un allenatore normale non si dovrebbero neanche fare. Lui però è Mourinho e non ammette ingerenze, neanche dal Ceo. E conoscendolo lo capisco anche. Si sente anche il tono un po’ seccato con cui ha risposto alla domanda. Mourinho vuole parlare con Friedkin, tutti gli altri per lui sono acqua che scorre".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): “Gli interventi di Mourinho sono come i monologhi di Sanremo, sono previsti dalla scaletta. Poi ci sarebbero le canzoni, ma sono più importanti i monologhi. Poi lui ha risposto a una domanda dove c’era già la risposta: è un’intuizione. Mourinho è quello. Poi c’è la partita e lui sa benissimo cosa deve dire a proposito della squadra. Noi diamo un’importanza tale a Mourinho come se fosse depositario della comunicazione e di tutto. Bisogna comunque dire che la Roma esisterà anche dopo Mourinho. Stiamo calmi. Si tratta di allenatori, importanti, professionisti, però anche lui passerà e la Roma continuerà a esistere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “Non mi sorprenderei se la Roma andasse fuori, è favorita ma deve fare due gol contro una squadra che all’andata ha giocato male ma che non è quella. Mourinho? Perché lui si permette di parlare così quando ha un contratto in essere? Se il proprietario della Roma avesse detto ‘Non so se Mourinho resterà il prossimo anno’ sarebbe scoppiato il finimondo. Invece Mourinho si permette di dire quelle cose. Dice che poteva andare via a dicembre, però non capisco. Sembra che abbia un contratto flessibile con una clausola che dice che può fare quello che vuole. Ancelotti ha risposto alle domande sul Brasile dicendo ‘Ho un contratto con Real’. Lui ha pensato al club e lo ha tutelato. Mourinho invece pensa a se stesso e a dare peso a quello che fa lui".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La partita di stasera è difficile. Bisognerebbe andare presto in vantaggio. Dybala, Abraham e Pellegrini forse non potranno giocare insieme dall'inizio, ma la squadra vista contro il Verona ha dato garanzie e quindi si può partire anche senza i big. Tutti questi ragionamenti e domande sul futuro di Mourinho non mi sembrano problematiche dei Friedkin che sono molto decisi perché c’è un contratto di tre anni. La cosa positiva è che la squadra mi sembra molto forte sotto l’aspetto proprio di squadra. Mi auguro che non escano all’Olimpico come in Coppa Italia. Per quello che abbiamo visto in questa stagione, non subire gol è nelle corde della Roma ma farne due può diventare un problema".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ho sentito un Mourinho 'strano', non effervescente come il solito anche nei termini e nei modi. La Roma deve pensare anche al campionato perché sta con pieno merito nella corsa alla Champions League".