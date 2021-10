‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Non ho visto questa grande Roma che dice Mourinho

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “Non ho visto questa grande Roma come dice Mourinho, così come non ho visto questa grande Juve. L’infortunio di Zaniolo ha condizionato la Roma e il suo gioco, senza dubbio."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Orsato merita un 3 in pagella. E' stato scandaloso. La Roma ha preso una partita che se rigioca dieci volte non so se perde ancora. Non ha fatto chissà cosa, la partita è stata abbastanza carente dal punto di vista tecnico. Mi dispiace per Zaniolo, questo ragazzo è sfortunato".