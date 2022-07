‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Celik è adatto al gioco di Mou, ma è un’alternativa”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92.7): "La Roma, l'Inter e anche la Lazio sono le squadre che si sono mosse di più nel calciomercato per ora. Marcos Antonio è un buon giocatore, però a Mourinho non piacciono i giocatori che sono alti meno di 1,8 metri. Zaniolo è il sacrificio programmato, ma da qui a settembre potrebbero arrivare offerte anche per altri giocatori. Sicuramente la Roma vuole dare all'allenatore una squadra all'altezza, e i tre acquisti sono molto utili. Celik è un giocatore affidabile ed è adatto al gioco di Mourinho, non sarà però quello che metterà in panchina Karsdorp, è un'alternativa".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Zaniolo è stato messo in vendita perché porta soldi, stiamo parlando di 50 milioni, e poi perché tra i giocatori sacrificabili, Mourinho ha messo il suo. Celik non sarà titolare, rimane comunque più forte Karsdorp. Per me il mercato della Roma è ancora insufficiente".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Frattesi va bene come acquisto ma io, pronti via, non ce lo vedo titolare accanto a Matic. A centrocampo mi aspetto un grande colpo, uno come De Paul, Gundogan ma anche Torreira. Solo così puoi fare il salto di qualità. Poi però bisogna vedere se resta o meno Zaniolo, perché poi allora servirebbe anche un attaccante molto forte. Alla Roma dò 6 per il calciomercato, siamo in attesa ma sembra delineato, e potrebbe cambiare solo con la vendita di Zaniolo. Rimane più o meno la stessa squadra, anche se ha recuperato i terzini".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma non ha una squadra da rivoluzionare, è un gruppo strutturato. Tutto dipende dal destino di Zaniolo. Un centrocampo serve, ma se hai Frattesi e Matic puoi anche non avere fretta. Poi forse puoi decidere se prendere un altro vice-Abraham al posto di Shomurodov oppure no. Al di là delle valutazioni tecniche, se una squadra ti dà 50 milioni di euro, se tu hai dei dubbi, Zaniolo lo vendi. Perché per 50 milioni compri un giocatore già espresso".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "Il mercato della Roma è ancora poco decifrabile. Perde un titolare come Mkhitaryan e acquista un probabile titolare come Matic. Spero che Mourinho abbia la squadra in mano il primo agosto, è bene partire nel migliore dei modi con la squadra giusta, anche se quest0anno, poi, il tempo per rimediare ci sarà. Frattesi è un buon giocatore, ma non è il sostituto di Mkhitaryan. Io tornerei su Dybala perché l'argentino abbasserà le pretese e Totti può intervenire per convincerlo".