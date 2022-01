‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Si parla sempre di Mourinho perché lui è la Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Mourinho ha comunicato alla squadra che avrebbe giocato a quattro con la Juve domenica mattina. Si parla sempre più dello Special One perché è palese che la Roma sia lui: quello che dice dopo la partite è forte, è stato un punto di svolta nella sua comunicazione. Dire che Josè sia bollito è come dire fallito a Florenzi, sono le solite esasperazioni”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Maitland-Niles non mi è dispiaciuto in fase propositiva, ho visto delle cose buone mi sembra però che in fase di contenimento ha sofferto in un paio di occasioni: mi sembra un rinforzo giusto. Mourinho con lui e l'arrivo di Oliveira è stato accontentato, ma comunque non parliamo di giocatori che ti cambiano la squadra”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Credo che a Roma c’era bisogno di un mercato che puntellasse a livello caratteriale un organico che era un po’ carente sotto quest’aspetto. Arriva Oliveira che può dare una grossa mano in mezza al campo, è strano che esca a 30 anni dal Portogallo ma giocava in una signora squadra. Credo che sia un giocatore pronto all'uso, abile e arruolato che può aggiungere qualcosa in un centrocampo che è in grande difficoltà. Tammy Abraham è uno dei pochi attaccanti che mi piace, anche se ha avuto delle difficoltà all'inizio”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “Secondo me questo Oliveira lo conoscono in pochi: è stato sempre in Portogallo noi possiamo ricordarlo per quando fece due gol con lo Sporting contro la Juventus. Entra in un contesto nuovo per lui, speriamo che possa essere l’uomo giusto. La Roma prende un giocatore d’esperienza e che serve a Mourinho, se sia forte non lo so”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): “Oliveira è due mesi che è nel mirino della Roma, era arrivato il momento di portarlo a casa. Nonostante non abbia mai calcato campi di primissima qualità, è comunque un ottimo acquisto. Non metterei sul drammatico la sconfitta della Roma contro la Juve, questo rimane sempre un campionato atipico: la squadra giallorossa ha giocato bene, continuo ad avere fiducia in loro. Abraham si è rivelato un giocatore di carattere, ha superato tante prove: il suo acquisto è stato azzeccato”.