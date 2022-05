‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non so se la Roma è favorita contro il Feyenoord”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io non so se la Roma è favorita contro il Feyenoord. Se anche arriva ottava e perde la finale, la sinergia che si è creata tra la squadra, Mourinho e la tifoseria non smetterà di esserci. A Roma fanno festa per una finale di Conference perché è quello l'obiettivo. L'amore che c'è fa passare sotto traccia le prestazioni di tre o quattro giocatori che non vanno bene, si deve fare un salto di qualità. Mourinho lo sa e si sta attrezzando per questo".