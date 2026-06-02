Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Bisogna lavorare con grande acume. Bisogna evitare di essere costretti a fare scelte semplici. Se ti ritrovi con l’acqua alla gola, sei costretto a vendere i tuoi top player, come Svilar. Questo va evitato. La Roma deve avere sempre un piano A, un piano B e un piano C. Non deve arrivare a indebolire la squadra."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "I progetti in Italia non ci sono. Per questo la Roma ha cambiato tanti direttori sportivi negli ultimi anni. Il fatto di non andare in Champions ha inciso su questi cambiamenti."