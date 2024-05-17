VIDEO - De Rossi: "Siamo forti. Possiamo fare calcio anche senza Dybala e Lukaku"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo/Teladoiotokyo – 92,7): “Totti ha detto una cosa normalissima. Ghisolfi viene in una squadra in cui è fondamentale il mercato, conta solo quello, spero che gli acquisti non vengano addossati a De Rossi dicendo che i giocatori li ha voluti lui."

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Il Genoa è una squadra buona, Gilardino mi ha sorpreso come allenatore è molto bravo, ha dei giocatori molti bravi. Se li prendi sottogamba prendi quattro gol come all’andata.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Lukaku non ci saranno rimpianti. È arrivato e sembrava il messia, è andato bene all’inizio poi dopo è calato. Il voto è positivo però è arrivato in fondo con meno energie. Il suo lo ha fatto, ha sempre dato tutto quello poteva dare. Non ripartirei da Lukaku però la Roma lo deve ringraziare. Abraham va aspettato".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dybala gioca 15/18 partite a stagione. È un giocatore forte però prende tanto e fa poche partite e non incide in tutte. Vederlo è sempre un piacere, ma non ci puoi fare affidamento ogni domenica. Il problema è sapere se ci sta sempre".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino- 104,5): “Lukaku non è più quel giocatore visto nel passato. Se Dybala avesse un contratto meno oneroso sarebbe un calciatore prezioso. Prende tanti soldi e non gioca sempre. Punterei su Abraham dopo una preparazione completa, ha fatto vedere cose da giocatore vero”.